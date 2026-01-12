В Омской области объявили штормовое предупреждение

Такое решение приняли из-за аномальных морозов

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов объявлено в Омской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. В регионе с 13 по 17 января ожидается похолодание до минус 30-35 градусов, местами до минус 40.

"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 12.01.2026, в период с 13 по 17 января 2026 года по Омской области ожидается опасное явление - аномально холодная погода (со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более), местами сильный мороз. Минимальная температура воздуха -30…-35 градусов, местами до -40 градусов", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что в связи с морозами возможны увеличение числа пожаров в частном секторе, аварии в системах ЖКХ, нарушение движения транспорта. Спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности.