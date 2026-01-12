В Стамбуле частично сносят отель в рамках дела о наркотиках среди актеров

Владельца гостиницы ранее взяли под стражу, он признался в организации досуга для частных клиентов

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Власти Стамбула начали снос незаконных пристроек в пятизвездочном отеле Bebek на берегу Босфора, который стал объектом расследования по делу о наркотиках среди местной элиты и актеров. Как сообщает телеканал NTV, бригады рабочих с утра приступили к разбору несогласованных строений в гостинице.

В частности, под снос попала веранда отеля, выходящая на Босфор, и ряд подсобных помещений. Эти меры принимаются на основании решения суда, который ранее приостановил работу гостиницы.

Отель попал в поле зрения следствия в связи с проводимыми в Стамбуле антинаркотическими операциями и расследованием по фактам распространения запрещенных веществ и выявления мест их употребления, в том числе многими актерами, исполнителями и блогерами. Сам владелец гостиницы ранее был взят под стражу и признался в том, что организовывал досуг для частных клиентов. В ходе обысков в отеле были обнаружены наркотики и принадлежности для их употребления.

Антинаркотические рейды проводятся в Стамбуле с осени 2025 года. Под стражу по делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков был взят актер Догукан Гюнгёр, известный по сериалу "Клюквенный щербет". Фигурантами дела также стали актриса Эзги Эйюбоглу, сыгравшая в сериале "Великолепный век", актеры Джан Яман и Селен Гёргюзель и главный редактор телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой. Всего были задержаны порядка 30 человек.