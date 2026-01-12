В Запорожской области 13,7 тыс. абонентов остаются без электроснабжения

На линиях электропередач много повреждений из-за обледенения проводов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Более 13,7 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электричества из 47 тыс. отключенных в результате обледенения проводов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В настоящий момент в Запорожской области 13,7 тыс. абонентов все еще остаются без электроснабжения. В основном это Васильевский муниципальный округ, сама Васильевка частично обесточена, Михайловский муниципальный округ", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, восстановлена подача электричества в Днепрорудном и Приморске, в Васильевке работают дизельные генераторы для снабжения ключевых объектов. На линиях электропередач много повреждений из-за обледенения проводов.

Ранее Балицкий сообщил, что 11 января в Запорожской области отключение электричества наблюдалось более чем в 110 населенных пунктах, оно затронуло около 47 тыс. абонентов.