В Чечне в течение двух лет введут в эксплуатацию 14 новых школ и детсадов

Заместитель министра образования и науки региона Ахмед Газалапов отметил, что в 2025 году в республике ввода новых объектов образования не было

Редакция сайта ТАСС

© Светлана Латынина/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 12 января. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 14 новых школ и детских садов запланировано в 2026-27 годах в Чеченской Республике. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования и науки региона Ахмед Газалапов.

"По линии нашего министерства ведется строительство 7 школ на 3 тысяч 834 посадочных мест и 7 детских садов на одну тысячу 100 мест. В 2026 году мы откроем одну школу и один детский сад в новом районе имени Владимира Путина. Остальные объекты переходящие и будут введены в эксплуатацию в 2027 году", - сообщил он.

По его словам, в прошлом году в республике ввода новых объектов образования не было. "Мы провели капитальный ремонт 10 школ на 5,5 тыс. мест и двух детских садов на 380 мест", - добавил замминистра.

Кроме того, в 367 школах региона оснастили материально-технической базой кабинеты по дисциплинам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд".