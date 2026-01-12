В Москве маршруты наземного транспорта могут измениться из-за снегопада

Жителей города призвали быть внимательными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Москвичей предупредили о возможных корректировках маршрутов наземного транспорта из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за погодных условий возможны локальные корректировки маршрутов наземного транспорта. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

Ранее на улице Стромынка (в районе остановки "Малая Остроумовская улица") из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживались трамваи №4, 7, 13 и Т1. Маршруты были временно изменены.

В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье, начавшегося еще в прошлые сутки, снизится после 09:00 мск. В общей сложности за период с 09:00 до 21:00 мск синоптики ожидают выпадение в столице до 2-3 мм осадков, а общий прирост снега - до 4 см.