Каждый 10-й опрошенный россиянин в начале года острее всего ощущает выгорание

Четверть участников исследования Level Group признались, что хотели бы продлить новогодние праздники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Каждый 10-й россиянин признается, что после новогодних праздников острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы, а треть считает, что январь - самый сложный карьерный месяц. Это следует из исследования Level Group, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый десятый россиянин признался, что именно в начале года острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы", - говорится в сообщении.

При этом четверть россиян (24%) хотели бы продлить праздники и взять отпуск. Из них 5% уже запланировали отдых, 6% хотели бы отдохнуть подольше, но финансы не позволяют, а 13% респондентов не получили одобрения от начальства на дополнительный отпуск, уточняется в исследовании.

В то время как треть россиян (29%) считают январь месяцем для спокойного планирования и старта нового года с новыми силами. Они находят больше энергии для реализации амбициозных целей. А 36% респондентов не замечают разницы между январем и другими месяцами, воспринимая его как обычный период для работы, отмечается в опросе.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.