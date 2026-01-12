В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Причиной являются морозы до 42 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 13-15 января в Свердловской области из-за морозов до 42 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение. При перемещении на территорию Свердловской области Арктического антициклона 13-15 января ожидается сильный мороз, на севере области температура местами до минус 40 градусов, минус 42 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в эти дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и порывы ветра до 8 м/с.