Верховный суд отклонил жалобы на приговоры красноярского бизнесмена Быкова

Анатолий Быков отбывает наказание в исправительной колонии №9 в Карелии

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы на два приговора красноярского бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, осужденного по трем приговорам суда на 20 лет колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Васильев.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств двух мужчин в 1994 году, и суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В мае 2023 года Быков был признан виновным в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Грабовского, покушение на убийство которого произошло в 2004 году, и приговорен к 11 годам лишения свободы, с учетом предыдущего приговора - к 17 годам колонии строгого режима. В декабре 2023 года суд по третьему делу, об организации и подстрекательстве к убийству, приговорил Быкова к 12 годам лишения свободы. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима.

"Я подавал кассацию на имя председателя [Верховного суда РФ Игоря Краснова] по двум последним делам. Жалобы были отклонены и не были переданы на рассмотрение президиума [Верховного суда РФ]", - сообщил адвокат, добавив, что это высшая инстанция для обжалования приговора.

Быков отбывает наказание в исправительной колонии №9 в Карелии. Адвокаты бизнесмена в судебном порядке добиваются перевода Быкова в другую колонию. Ранее сообщалось, что защита Быкова просила перевести его из исправительной колонии в Карелии в учреждение в Рязанской, Ярославской или Липецкой областях, ближе к месту жительства единственного близкого родственника бизнесмена - дочери, для удобства посещения отца.