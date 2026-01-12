В Москве трамваи могут задерживаться из-за расчистки стрелочных переводов от снега

В пресс-службе Московского метрополитена попросили пассажиров быть внимательными и следить за информацией от водителей городского транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Трамвайное движение в Москве осложнено в связи с необходимостью регулярной расчистки стрелочных переводов от снега. Транспорт может следовать с задержками, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

"Трамвайное движение осуществляется с учетом сложных погодных условий. В целях безопасности проводится регулярная расчистка стрелочных переводов", - сказали в пресс-службе.

Там попросили пассажиров быть внимательными и следить за информацией от водителей городского транспорта.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье, начавшегося еще в прошлые сутки, снизится после 09:00 мск. В общей сложности за период с 09:00 до 21:00 мск синоптики ожидают выпадение в столице до 2-3 мм осадков, а общий прирост снега - до 4 см.