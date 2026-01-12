В Саратовской области заявили, что все ресурсы направлены на расчистку дорог

Снегопад в регионе продолжится практически до конца недели

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники привлечено для расчистки дорог на территории Саратовской области в условиях сильного снегопада. Направлены все имеющиеся ресурсы, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас в Саратове идет обильный снег, утром на дорогах наблюдались десятибалльные пробки.

"Сейчас первоочередная задача всех дорожных служб - обеспечение проезда по региональным и федеральным трассам, в населенных пунктах - по основным улицам, где проходят маршруты общественного транспорта. На это направлены все имеющиеся ресурсы. В общей сложности привлечено свыше 1,5 тысячи единиц специализированной техники", - приводятся слова губернатора Романа Бусаргина.

По прогнозам синоптиков, обильный снегопад в регионе продолжится практически до конца недели. Руководители всех структур, отвечающих за дорожно-коммунальный комплекс, в период снегопадов перешли на круглосуточный режим работы.

Глава региона добавил, что к расчистке дорог к населенным пунктам на самых сложных участках будет привлекаться отряд тяжелой техники областной службы спасения. Он также поручил министру транспорта региона Николаю Сергееву обеспечить бесперебойную работу всех маршрутов общественного транспорта.

"На маршруты нужно выпускать максимальное количество подвижного состава. С транспортными предприятиями и руководством муниципалитетов проработайте в кратчайшие сроки все вопросы, чтобы в часы пик работали все доступные автобусы, троллейбусы и трамваи. Здесь также необходимо сконцентрироваться на расчистке остановочных пунктов. Это в зоне ответственности муниципалитетов", - добавил Бусаргин.