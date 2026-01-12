В Курганской области хотят ввести в оборот еще более 86 тыс. га сельхозземель

Всего за последние 5 лет в оборот ввели свыше 500 тыс. га заброшенных сельхозземель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правительство Курганской области планирует ввести в оборот более 86 тыс. га земель для сельскохозяйственного назначения до конца 2030 года, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, специализируется на производстве зерновых и масличных культур, овощей, картофеля и других товаров. Продукция поставляется как в регионы России, так и за границу.

"На текущий момент находятся в процедуре торгов или ближайшее время будут выведены на торги еще более 86 тыс. га сельхозземель", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что показателей планируется достичь до конца 2030 года.

В 2025 году в регионе было введено в оборот 51 тыс. таких земель. Всего за последние 5 лет введено в оборот свыше 500 тыс. га заброшенных сельхозземель.

В правительстве поделились, что всего за 2025 год сельхозтоваропроизводителям выдано 195 субсидий на сумму 900 млн рублей, предоставлено 257 льготных кредитов на 6,2 млрд рублей.