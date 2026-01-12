Мизулина заявила о планах полностью перейти в Max вслед за своей аудиторией

Глава ЛБИ назвала разработку и создание собственного мессенджера "вопросом цифрового суверенитета" страны

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина планирует развивать свой канал в национальном мессенджере Max и постепенно перейти туда полностью вслед за своей аудиторией. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Я думаю, что я буду переходить в Max вслед за своей аудиторией. Постепенно люди начинают использовать. Поэтому, естественно, что канал в Max я буду развивать, в том числе и публиковать туда контент, которого нет пока на других ресурсах", - сказала она.

Глава ЛБИ назвала разработку и создание собственного мессенджера "вопросом цифрового суверенитета" страны. По ее словам, Россия сейчас сильно зависит от западных платформ.

"Создание своего мессенджера - это была задача государственного масштаба. Потому что если государство не будет опережать в технологиях, то по факту дальнейшего развития, в том числе экономического, в ближайшей перспективе для страны не будет. Это уже вопрос технологического развития всего государства и всего человечества", - добавила она.

Мизулина рассказала о заказных кампаниях для дискредитации платформы. По ее словам, в августе этого года сознательно около полутора тысяч фейков было запущено в отношении Max, в том числе на платформе TikTok. Глава ЛБИ уточнила, что целью этой провокации было запугать людей.