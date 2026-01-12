В Запорожской области планируют заключить 99 социальных контрактов в 2026 году

В 2025 году заключили 53 соцконтракта на сумму более восьми миллионов рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области планируют в 2026 году заключить 99 социальных контрактов с многодетными семьями, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда и социальной политики региона.

"В регионе успешно реализуется федеральный проект "Многодетная семья", в рамках которого жители Запорожской области могут заключить социальный контракт для выхода из сложной жизненной ситуации. В 2025 году были заключены 53 соцконтракта на сумму более восьми миллионов рублей, в следующем году планируется заключить 99", - сообщили ТАСС в министерстве.

В общей сложности статус многодетных в Запорожской области получили более 2,5 тыс. семей.