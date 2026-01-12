В ЛНР погасили почти 3 млрд рублей задолженности по зарплате в 2025 году

Также в ходе борьбы с незаконным оборотом иностранной валюты в бюджет вернули более 98 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате перед 71 тыс. работниками Луганской Народной Республики на общую сумму почти в 3 млрд рублей погасили в регионе в 2025 году благодаря вмешательству прокуратуры ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В 2025 году мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 2,8 млрд рублей перед 71 тыс. работников», — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в ходе борьбы с незаконным оборотом иностранной валюты в бюджет возвращено более 98 млн рублей. «По 25 постановлениям прокуроров виновные лица привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ с назначением штрафа на общую сумму более 600 тыс. рублей. Возбуждено 13 уголовных дел и проводится 10 доследственных проверок», — рассказали в прокуратуре региона.

Кроме того, за завышение предельно допустимых цен на отдельные группы товаров к административной ответственности привлечены 70 предпринимателей, добавили в региональном надзорном ведомстве.

В прокуратуре ЛНР также заявили, что в 2025 году ведомство помогло получить единовременную компенсацию ветеранам СВО и членам их семей. «Обеспечено качественное рассмотрение свыше 30 тыс. обращений, пресечено более 350 нарушений прав участников СВО и членов их семей, которым обеспечена выплата единовременной компенсации на общую сумму более 180 млн рублей, оказано содействие в установлении статуса „ветеран боевых действий“ 265 лицам (в 2025 году — прим. ТАСС)», — сообщили там.

Кроме того, в минувшем году по инициативе прокуратуры ЛНР депутаты Народного совета (парламента) республики приняли ряд региональных законов, касающихся ветеранов труда, участников СВО и детей-сирот. 12 января в России отмечается День работника прокуратуры.