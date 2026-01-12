В больницах Крыма продолжают лечение восемь пострадавших от удара ВСУ по Хорлам

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Восемь пострадавших в результате удара ВСУ по кафе в Хорлах Херсонской области, в том числе трое детей, продолжают лечение в больницах Крыма, их состояние удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава республики.

4 января помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что в крымских больницах остаются 11 пострадавших, среди которых 4 детей.

"По состоянию на 12 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение 8 пострадавших (в том числе трое детей) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в минздраве.