Комитет ГД одобрил отказ в выдаче воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Также рекомендован к принятию в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об отказе в выдаче иностранным государствам для уголовного преследования иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 года. Предлагается дополнить новым положением Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предусматривается отказ в выдаче иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан, воевавших по контракту в составе ВС РФ.

Также рекомендован к принятию в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить, что в отношении иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ, не будет использоваться мера наказания в виде административного выдворения. Вместо этого будет назначаться штраф в размере до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов. При этом в случае нарушения таким иностранным гражданином правил поведения на официальных спортивных мероприятиях ему также может быть назначен административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок от одного года до семи лет.