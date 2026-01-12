ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Комитет ГД одобрил отказ в выдаче воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Также рекомендован к принятию в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях
Редакция сайта ТАСС
08:18
© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об отказе в выдаче иностранным государствам для уголовного преследования иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 года. Предлагается дополнить новым положением Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предусматривается отказ в выдаче иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан, воевавших по контракту в составе ВС РФ.

Также рекомендован к принятию в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить, что в отношении иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ, не будет использоваться мера наказания в виде административного выдворения. Вместо этого будет назначаться штраф в размере до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов. При этом в случае нарушения таким иностранным гражданином правил поведения на официальных спортивных мероприятиях ему также может быть назначен административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок от одного года до семи лет. 

Россия