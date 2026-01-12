Level Group: каждый третий россиянин создает видимость занятости в начале января

Более 90% работодателей не видят проблемы в таком формате работы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 30% работающих россиян признались, что в первые рабочие дни января они имитируют активную деятельность, фактически продолжая отдыхать. Это следует из исследования Level Group, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый третий россиянин (30%) признался, что в периоды снижения нагрузки делают вид активной занятости, но фактически посвящают время личным делам: хобби, чтению или просмотру фильмов", - говорится в сообщении.

Согласно опросу, 13% респондентов уезжают на удаленную работу - за город или к морю, продлевая свой отпуск. 5% открыто отдыхают или уходят с работы раньше, так как руководство признает этот период "мертвым сезоном" и не требует полной отдачи. В то же время 36% опрошенных сообщили, что их рабочая нагрузка остается на прежнем уровне, и они продолжают трудиться в обычном режиме.

Некоторые сотрудники предпочитают разные подходы: 9% из них помогают коллегам, у которых много задач, а 6% используют это время для профессионального развития. Каждый третий (32%) хотя бы раз устраивал себе "тихий отпуск", в то время как только 55% респондентов строго разделяют отдых и работу. Примечательно, что среди тех, кто выбирает "тихие отпуска", большинство составляют миллениалы в возрасте от 29 до 38 лет (60%), уточняется в исследовании.

Что касается мнения работодателей, более 90% из них не видят проблемы в таком формате работы: 63% относятся нейтрально, а 29% - положительно. Только 8% работодателей имеют негативное отношение к этой практике, отмечается в опросе.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.