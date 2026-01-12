В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца

Хирурги "запломбировали" дефект с помощью уникальной методики, не задев структуру головного мозга

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Врачи НИКИО им. Свержевского в Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора - редкой патологии внутреннего уха - мужчине, который слышал движение собственных глаз и работу сердца и кишечника. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Специалисты помогли мужчине, который десять лет страдал от редкого заболевания - синдрома Минора, обусловленного врожденными особенностями строения внутреннего уха. Пациент слышал, как двигаются его глазные яблоки и бьется сердце, испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы - и с каждым годом симптомы только усиливались", - сказала она.

Хирурги института "запломбировали" дефект с помощью уникальной методики, не задев структуру головного мозга. Хотя ранее для таких операций нужна была трепанация черепа. Пациент сразу после операции рассказал, что звуки пропали, еще через три дня отметил улучшение равновесия, отметила заммэра.