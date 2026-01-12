В Приамурье умерла ветеран ВОВ

Анне Мироновой было 102 года

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 января. /ТАСС/. Жительница Амурской области, ветеран Великой Отечественной войны Анна Миронова умерла на 103-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Серышевского округа Приамурья.

"С прискорбием сообщаем, что 11 января 2026 года на 103-м году ушла из жизни Миронова Анна Ивановна, почетный гражданин Серышевского муниципального округа, ветеран Великой Отечественной войны. <…> Администрация Серышевского округа, Совет народных депутатов Серышевского округа, Серышевский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражают искренние соболезнования родным и близким Анны Ивановны", - говорится в сообщении.

Миронова родилась в 1923 году в Алтайском крае. В 1941 году она начала работать секретарем-машинисткой в Серышевском госбанке, а в 1942 года восемнадцатилетнюю девушку мобилизовали в армию. Анну Ивановну распределили в 12 дивизион аэростатов заграждения в составе Краснознаменной флотилии. Ее первая военная специальность - связист. Анна Ивановна проводила линию связи через реку Амур.

После трехмесячной учебы она получила удостоверение шофера 3 класса и стала водителем машины ЗИС-5 - "водовозки". Анна Ивановна обеспечивала водой 18 казарм и дома, в которых проживали офицеры с семьями. Также девушка доставляла в расположение дивизиона газ для заполнения аэростатов, которые защищали Дальний Восток от вражеских самолетов.

После войны Анна Ивановна работала продавцом в Райпотребсоюзе. Была награждена медалью "За победу над Японией".