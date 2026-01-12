В Тюменской области прогнозируют морозы до 32 градусов

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют морозы до 32 градусов на всей территории Тюменской области 13-17 января, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре.

"С 13 по 17 января 2026 года по Тюменской области ожидается опасное явление - аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. <…> Прогнозируются морозы до минус 32 градусов", - говорится в сообщении.

Областная противопожарная служба при наступлении аномальных морозов рекомендует не выходить на улицу без необходимости, перед выходом стоит съесть что-нибудь горячее, тепло одеваться, лучше всего приобрести специальную термоодежду. Также специалисты рекомендуют постоянно двигаться на морозе, в случае переохлаждения или обморожения - немедленно обратиться за медицинской помощью.

По данным синоптиков, морозы начнут отступать с утра 16 января, в этот день днем будет до минус 23 градусов, ночью - до минус 24.