Комитет ГД одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев

Так штрафы для граждан хотят увеличить до суммы от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 300 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
08:38

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за несоблюдение правил обращения с животными, повлекшее за собой вред здоровью граждан.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Изменения коснутся Кодекса РФ об административных правонарушениях в части увеличения штрафов за нарушение требований к обращению с животными, если был причинен вред жизни и здоровью граждан или имуществу. Штраф для граждан составляет от 10 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы для граждан до суммы от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 300 тыс. рублей. При этом штрафы для должностных лиц будут сохранены в нынешнем размере.

Кроме того, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с 60 календарных дней до одного года. 

