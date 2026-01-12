В Подмосковье свыше 680 единиц спецтехники очищают снег на дорогах

В первую очередь работы проводятся на вылетных трассах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 680 единиц спецтехники и около 1,2 тыс. дорожных рабочих задействовано в ликвидации последствий снегопада на дорогах Московской области в первый рабочий день 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В первый рабочий день на региональных дорогах Подмосковья работают более 680 единиц спецтехники. Специалисты Мосавтодора очищают дороги от снега, проводят обработку противогололедными материалами", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, в ликвидации последствий снегопада задействовано порядка 1,2 тыс. дорожников. В первую очередь работы проводятся на вылетных трассах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта.

В министерстве также добавили, что некоторые автобусные маршруты работают по фактическому расписанию.

"Для вашей безопасности минимизируйте поездки на личном транспорте, не блокируйте проезд экстренным службам и дорожной технике. В случае ЧС или ДТП звоните по единому номеру 112", - резюмировали в региональном министерстве.