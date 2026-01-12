Работы по очистке инфраструктуры МЖД от снега ведутся круглосуточно

На Московской железной дороге работает оперативный штаб, который координирует работу всех подразделений по ликвидации последствий снегопада

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 100 единиц специальной техники ликвидируют последствия снегопада на Московской железной дороге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Московской железной дороге продолжается действие усиленного режима по снегоборьбе, ведется круглосуточная непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на пути работает 111 единиц специальной техники (снегоуборочные, снегоочистительные, пневмообдувочные машины). Кроме того, в расчистке инфраструктуры участвуют 3 тыс. человек, еще около 2 тыс. задействованы в уборке платформ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на МЖД работает оперативный штаб, который координирует работу всех подразделений по ликвидации последствий снегопада, постоянно следит за погодной и поездной ситуацией, при необходимости корректирует количество привлекаемых сил.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье в результате снегопада, принесенного циклоном с юга, до вечера 12 января может составить до 10 см.