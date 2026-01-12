На Ямале впервые в России ввели ценз оседлости на жилищную помощь молодым семьям

Нововведение не касается родившихся на вновь присоединенных территориях и участников программы репатриации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Молодым семьям нужно прожить не менее 20 лет на территории России или родиться в ней, чтобы принять участие в программе жилищной поддержки молодых семей на Ямале. Такие правила введены впервые в стране, сообщили в правительстве региона.

"На Ямале ввели ценз оседлости для участников жилищной программы для молодых семей. Теперь воспользоваться региональной мерой поддержки смогут те, кто родился в России или прожил в стране не менее 20 лет до подачи документов. Также установлен новый срок реализации сертификата - 120 дней", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что нововведение не касается родившихся на вновь присоединенных территориях и участников программы репатриации.

Региональная программа действует с начала 2025 года. За это время ее участниками стали более 200 семей. По программе, молодые семьи с детьми могут получить 3 млн рублей за своего первого ребенка, если возраст матери не превышает 30 лет, и 1,5 млн рублей - за рождение второго и последующих. Также на 1,5 млн рублей могут претендовать родители не старше 35 лет. Выделяемая сумма удваивается при одновременном рождении более одного ребенка.