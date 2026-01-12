Дом в Свердловской области, где взорвался газ, признали неаварийным

Заключение о состоянии несущих конструкций дома ожидается 16 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Дом на улице Ильича в Первоуральске Свердловской области, где в начале года произошел взрыв газа с последующим пожаром, признан неаварийным. Проживание в здании возможно, сообщил глава города Игорь Кабец.

"Продолжаю информировать о ситуации с домом на улице Ильича, где ранее произошел инцидент. <…> Дом не признан аварийным. Согласно оценке специалистов, проживание в нем возможно. В настоящее время продолжаются работы по инструментальному контролю состояния конструкций", - написал он в своем Telegram-канале.

Кабец добавил, что заключение о состоянии несущих конструкций дома ожидается 16 января. После этого городские власти заключат контракт на восстановление поврежденного подъезда. По окончании ремонта жители смогут вернуться в квартиры.