В Майкопе более 1 тыс. абонентов остались без электроэнергии из-за аварии

Отключение электроснабжения зафиксировали на 28 улицах и переулках города, садоводческих товариществах

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 12 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в республиканском центре Адыгеи - Майкопе, без напряжения остались 13 трансформаторных подстанций (ТП) и без электроэнергии - почти 1 тыс. абонентов, проживающих в частных домовладениях. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).

"По информации диспетчера МайТЭЦ произошло аварийное отключение электроснабжения в Майкопе, без напряжения 13 ТП. <…> Общее количество абонентов - 1 038. Частных домовладений - 978", - говорится в сообщении ЕДДС.

Отключение электроснабжения зафиксировано на 28 улицах и переулках города, садоводческих товариществах. Среди социально-значимых объектов, оставшихся без электроснабжения, - Центр технического мониторинга (ЦТМ), торговый центр, Центр занятости населения. Аварийное отключение устраняется специалистами Майкопской ТЭЦ.

В Адыгее, где в новогодние каникулы из-за последствий мощного снегопада был объявлен режим ЧС в шести муниципалитетах республики, в понедельник вновь интенсивно пошел мокрый снег. Температура воздуха на равнинной местности резко упала до 4 градусов мороза, ночью ожидается 6-8 градусов мороза.