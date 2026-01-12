Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими

Технология Deep Nostalgia запрещена, "если она предполагает обман, дискриминацию в отношении умершего или усиление скорби", отмечается в решении совета улемов духовного управления мусульман республики

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Мусульманам Казахстана запрещено использовать технологии Deep Nostalgia по анимированию умерших людей на семейных фотографиях, если это предполагает обман или усиление скорби родственников скончавшихся. Соответствующее решение вынес совет улемов духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

"Технология Deep Nostalgia запрещена, если она предполагает обман, дискриминацию в отношении умершего или усиление скорби родственников", - говорится в решении, опубликованном на сайте ДУМК.

Сервис Deep Nostalgia предоставляется платформой MyHeritage и предполагает анимацию лиц с помощью ИИ на семейных фотографиях.