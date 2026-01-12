Хинштейн поручил разобраться с самозахватом депутатами берегов водохранилища

По словам губернатора региона, в числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, есть депутаты Курской и Белгородской областей

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Курской области Александр Хинштейн © Михаил Метцель/ ТАСС

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил разобраться в самозахвате береговой территории Старооскольского водохранилища, в числе лиц - депутаты Курской и Белгородской областей.

"Мы много говорим о самозахватах береговой полосы в Курске, в других районах, на [реках] Тускарь, Сейм. Такая же ситуация имеет место и на Старооскольском водохранилище. Прокуратурой области уже подготовлен целый ряд исковых заявлений в суды, требования направлены. Поручение нашему Минприроды - подключиться к этой работе. В числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, - разные люди, в том числе, как это принято говорить, уважаемые, как из числа жителей Курской, так и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей", - сказал Хинштейн на заседании облправительства.

Губернатор также поручил подключиться к данной работе правовой комитет. Он отметил, что на береговой линии водохранилища важно создавать условия для цивилизованного культурного досуга.