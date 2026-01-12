Транспортной базой для передвижных аптек могут стать "Газели"

В Красноярском крае уже разработали соответствующий прототип, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Передвижные аптечные пункты могут быть оборудованы на базе "Газелей", соответствующий прототип уже был разработан в Красноярском крае. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил член комитета, инициатор законопроекта о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках Евгений Нифантьев ("Единая Россия").

"Мы с [главой комитета] Сергеем Дмитриевичем Леоновым были в Красноярском крае, и совместно с "Губернскими аптеками", это государственная аптечная сеть, они сделали прототип передвижного аптечного пункта. Он был сделан на базе "Газели". В самом кузове организован полноценный аптечный пункт с холодильным оборудованием, с кондиционированием, с возможностью регистрации температурного режима как в самом холодильном оборудовании, так и в самом аптечном пункте", - сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия") поддержал слова Нифантьева и отметил, что российский автопром "готов выпускать" автомобили, в которых будут базироваться передвижные аптеки. "Общались с Нижегородской областью, их министерство одним из первых поддержало инициативу, они очень "за", обеими руками. У них есть договоренность с ГАЗ, [который] уже имеет такую аптеку на колесах. Они готовы ее выпускать", - добавил парламентарий.

Нифантьев также указал, что требования к передвижным аптечным пунктам будут "обсуждаться отдельно", их оформят в качестве внутренних актов российского Минздрава.

Об инициативе

Законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках в Госдуму внесла группа парламентариев от "Единой России". Документ предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения попадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

Если Госдума примет законопроект и его впоследствии подпишет президент РФ, документ вступит в силу 1 июня 2026 года - в день начала эксперимента.