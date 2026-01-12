"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Москвы в ДФО из-за снегопадов

Авиакомпания заранее уведомляет пассажиров по контактам, указанным при бронировании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" переносит время вылета некоторых рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока из-за снегопадов в регионе, сообщили в авиакомпании.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады) в ряде городов Дальнего Востока "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание некоторых рейсов между Москвой и пунктами ДФО путем переноса времени вылета", - говорится в сообщении.

Авиакомпания заранее уведомляет пассажиров по контактам, указанным при бронировании. Тем, кто уже прибыл в аэропорт к изначальному времени вылета, предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая размещение в гостинице, питание и напитки. Пассажиров также просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездки в аэропорт к новому времени вылета.