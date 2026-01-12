Владивосток второй раз за день встал в 10-балльные пробки

Движения в городе нет почти по всем направлениям

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Дальневосточная столица встала в 10-балльных пробках, это уже второй раз за день, когда движение в городе практически полностью парализовано. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".

По данным интерактивной карты пробок, движения во Владивостоке нет почти по всем направлениям - вся карта буквально окрашена в красный цвет, лишь изредка перебивающийся оранжевым и зеленым. Главные дорожные артерии города обездвижены: это улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетие, Третья рабочая, а также весь центр города и районы Вторая речка и Чуркин.

В субботу, 10 января, на Приморье обрушился циклон. Он принес в край сильную метель и порывистый ветер до 30 м/с. Ситуация на дорогах осложнена из-за большого количества выпавших осадков. Дорожные службы продолжают борьбу с последствиями снегопада. Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что на их полное устранение в столице Приморья понадобится до пяти дней.