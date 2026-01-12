В ДНР новогодние мероприятия прошли без происшествий

Принятыми мерами обеспечения безопасности нарушений правопорядка допущено не было

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Новогодние и рождественские праздничные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики прошли без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Принятыми мерами [обеспечения безопасности] нарушений правопорядка допущено не было", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что в регионе в период новогодних выходных прошли порядка 5 тыс. праздничных мероприятий и в них приняли участие около 2 млн жителей и гостей республики. Также порядка 50 тыс. сотрудников МВД, Росгвардии и представителей общественных организаций обеспечивали безопасность на новогодних мероприятиях.