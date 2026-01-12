Прокуроры помогли 1 млн россиян в 2025 году получить помощь от государства

Генпрокурор России Александр Гуцан отметил, что особое место среди таких граждан занимают участники специальной военной операции и члены их семей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2025 году восстановили права более чем 1 млн россиян на получение предусмотренной законом помощи от государства. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.

"С учетом поставленных президентом России задач [в 2025 году] в постоянном режиме осуществлялось надзорное сопровождение реализации социальных программ, что позволило восстановить права более 1 млн граждан на получение гарантированной государством помощи", - сообщил генпрокурор.

По его словам, "особое место среди них занимают участники специальной военной операции и члены их семей". "Персональный подход к разрешению всех их обращений позволил оперативно устранять недостатки в предоставлении выплат и мер поддержки, с привлечением других ведомств наладить всестороннее содействие в реализации ими своих прав", - подчеркнул Гуцан.

Кроме того, отметил он, средствами прокурорского надзора устранялись сбои в работе систем здравоохранения и лекарственного обеспечения, социальной защиты пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Принципиально мы подходили к отстаиванию интересов подрастающего поколения, в первую очередь при поддержании безопасности и получении образования", - добавил генпрокурор.