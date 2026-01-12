В России в праздники произошло чуть более 200 аварий в сфере ЖКХ

Это на 86 меньше аналогичного периода 2025 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чуть более 200 аварийных ситуаций зафиксировано за время праздничных дней в жилищно-коммунальном (ЖКХ) хозяйстве РФ, что на 86 меньше аналогичного периода 2025 года, сообщили в Минстрое России.

"Всего за время праздничных дней в ЖКХ зафиксированы 202 аварийные ситуации, что на 86 меньше прошлого года. Среднее время ликвидации аварий соответствует уровню прошлого года", - отмечается в сообщении в канале министерства в Мах.