Гуцан: прокуроры РФ в 2025 году следили за ценами на жизненно важные товары

Также сотрудники российской прокуратуры осуществляли надзор за стоимостью услуг ЖКХ, сообщил генпрокурор России

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2025 году следили за ценообразованием на жизненно важные товары и услуги ЖКХ. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.

"Как и прежде, от прокуроров требовалось неукоснительное внимание к вопросам соблюдения трудовых прав граждан, ценообразования на жизненно важные товары, качества и стоимости услуг ЖКХ. Принятые меры реагирования были нацелены на обеспечение всех аспектов благополучия людей", - подчеркнул генпрокурор.

Кроме того, при надзоре за реализацией национальных проектов прокурорами давалась ключевая оценка расходованию бюджетных средств, закупкам и использованию публичного имущества. "Судами удовлетворены иски прокуроров о возврате государству активов, особо значимых для стабильности национальной экономики", - отметил Гуцан.

Для укрепления частного сектора и инвестиционного потенциала развивались каналы обратной связи прокуратуры с бизнес-сообществом, включая проводимые на постоянной основе личные приемы предпринимателей. "Они способствовали преодолению административных барьеров, исключению излишних затрат предприятий, созданию условий для делового роста", - констатировал генпрокурор России.

Также, по его словам, наращивались усилия прокуроров по реализации полномочий в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. "Результативность и высокое качество состоявшихся судебных актов - лучшая оценка деятельности прокуроров по защите государственных интересов и прав граждан", - подчеркнул Гуцан.