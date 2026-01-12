В четырех муниципалитетах Владимирской области нарушено энергоснабжение

Специалисты "Владимирэнерго" принимают участие в ликвидации последствий непогоды

ВЛАДИМИР, 12 января. /ТАСС/. Нарушение энергоснабжения из-за непогоды произошло в нескольких населенных пунктах Владимирской области - в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Меленковском округах и в Муроме, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"В 11:10 [мск] 12 января на территории Владимирской области произошло отключение электроснабжения в населенных пунктах в Гусь-Хрустальном МО, Судогодском МО, Меленковском МО, о. Муром. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Владимирэнерго" принимают участие в ликвидации последствий непогоды. "Всего привлечен 51 человек, 18 единиц техники. От МЧС задействованы 8 человек, 4 единицы техники", - добавили в ведомстве.