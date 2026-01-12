ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Гуцан: предстоит много сделать для лишения имущества чиновников-коррупционеров

Генпрокурор России отметил, что его ведомство будет совершенствовать свою антикоррупционную работу
09:26
обновлено 09:32

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан

© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российским прокурорам предстоит многое сделать для возмещения ущерба от коррупции и для лишения имущества нечистых на руку чиновников. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.

"Много предстоит сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем", - заявил Александр Гуцан.

"Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни одно из высокопоставленных лиц не питало иллюзию недосягаемости правосудия", - подчеркнул он. 

