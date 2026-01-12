Чибис поручил систематизировать запуск автоколонн в Териберку при плохой погоде

Глава региона также поручил направить уведомление о расторжении контракта подрядчику, обслуживающему дорогу к Териберке

МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Запуски организованных автоколонн в Териберку необходимо систематизировать во время перекрытий дороги из-за плохой погоды. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил привязать время отправления колонн во главе со спецтехникой к расписанию рейсового автобуса, который станет "ледоколом", чтобы жители и гости региона четко знали, что смогут попасть в труднодоступный населенный пункт.

Ранее представители туристического бизнеса Мурманской области обратились к губернатору из-за частого, по их мнению, перекрытия автоподъезда к Териберке, несвоевременного информирования об ограничениях проезда и ненадлежащего содержания единственной сухопутной дороги. Из-за чего многие туристы не смогли попасть к старинному селу на берегу Баренцева моря.

"Дорожная техника, автобус, а за ним колонна, и чтобы это было в очень четкое и понятное время утром и вечером, чтобы было понятное время формирования колонны в плохие погодные условия, и люди понимали, что практически со 100% вероятностью за автобусом туда и обратно проехать можно. Автобус будет у нас вместе с дорожной техникой как ледокол проводить колонны. Прошу эту задачу обеспечить", - сказал Чибис в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Глава региона также поручил направить уведомление о расторжении контракта подрядчику, обслуживающему дорогу к Териберке. "Я считаю, что это правильным будет в этой ситуации. Направить уведомление, но дав возможность подрядчику в период 10 дней исправить эту ситуацию. Во-первых, наладить историю с информированием, то, о чем договаривались, второе, мобилизовать и людей, и технику, чтобы инцидентов было существенно меньше. Если будет исправлена ситуация в этот период, то позволим и дальше работать, но на других условиях, чтобы было больше качества, в ином случае надо будет искать другие варианты, кто будет обслуживать эту дорогу", - подчеркнул Чибис.

Губернатор добавил, что исключить полное перекрытие дороги на Териберку невозможно, однако бездействие в этих условиях, либо принятие явно недостаточных мер по расчистке автомобильных дорог и отсутствие информирования - недопустимо, а также призвал к конструктивному диалогу и совместной работе представителей турбизнеса и дорожников.

Вице-губернатор - министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова в ходе совещания привела данные перекрытия дорог в период новогодних праздников. Анализ перекрытий с 2019 года показал, что они происходят ежегодно. Так, в 2020 году они длились 60 часов 30 минут; в 2022 году - 120 часов. В период новогодних праздников 2026 года перекрытие составило 34 часа 30 минут.

О дороге к Териберке

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.