В Донбассе и Новороссии отключения электроэнергии вызвали перебои со связью

Наблюдаются также перебои в подаче воды

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Отключения электроэнергии вызвали перебои со связью на территории Донбасса и Новороссии, местных жителей уже предупредили о возможных проблемах с мобильными звонками и интернетом. Причиной стали сложные погодные условия и атаки ВСУ на объекты энергосистемы, об этом сообщили в Telegram-канале оператора связи "Феникс".

"В связи с нестабильным электроснабжением оборудования связи, в том числе из-за атак энергосистемы новых регионов ударными БПЛА противника и сложных погодных условий, в зоне покрытия сети оператора возможны кратковременные перебои в работе мобильной связи и интернета. Профильными службами ДНР, Запорожской и Херсонской областей проводятся работы на энергетической инфраструктуре для максимально быстрого возобновления штатного электроснабжения регионов и возобновления доступа абонентов ко всем сервисам", - говорится в сообщении.

Проблемы наблюдаются в отдельных районах Донецка, Макеевки, Тореза, Снежного, Шахтерска, Енакиево, Коньково, Комсомольского, Кировского, Тельманово, Харцызска и Красноармейского. В Запорожской области без связи и интернета могут остаться Васильевка, Васильевский и Михайловский округа, отмечает оператор "Феникс". "Оборудование связи на указанных территориях переведено в работу от автономных источников питания", - говорится в сообщении.

Из-за массовых отключений электроэнергии наблюдаются и перебои в подаче воды. Проблема затронула почти всю территорию ЛНР, сообщается в телеграм-канале компании "Лугансквода". В Донецке также отмечаются перебои с электричеством, тепло- и водоснабжением, а также со связью, убедились корреспонденты ТАСС.

"12 января зафиксировано аварийное отключение энергоснабжения на объектах водоснабжения практически по всей республике, что является причиной прекращения подачи воды", - сказано в сообщении "Луганскводы".

Отмечается, что восстановить прежний режим подачи воды специалисты смогут только после "стабильного энергоснабжения насосных станций и вхождения в прежний режим работы системы водоснабжения". Также глава Горловки ДНР Иван Приходько в Telegram-канале заявил, что в городе из-за скачков напряжения остановлена работа 73 котельных. Ведутся восстановительные работы.