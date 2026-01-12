Гуцан потребовал сохранять высокий уровень внимания противодействию терроризму
09:35
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан заявил о необходимости сохранять высокий уровень внимания прокуроров противодействию экстремизму и терроризму.
"Важно сохранить высокий уровень внимания и ответственности к национальной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму", - подчеркнул он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.