Гуцан потребовал сохранять высокий уровень внимания противодействию терроризму

Генпрокурор России отметил, что также важно сохранить высокий уровень ответственности в сфере национальной безопасности
09:35

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан заявил о необходимости сохранять высокий уровень внимания прокуроров противодействию экстремизму и терроризму.

"Важно сохранить высокий уровень внимания и ответственности к национальной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму", - подчеркнул он, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры. 

