Теплоход "Мария" начали выводить из ледового плена

Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ледокол "Евпатий Коловрат" приступил к выводу теплохода "Мария" из ледового плена на Чукотке. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

"Вечером 11 января "Евпатий Коловрат" подошел к месту и сегодня, 12 января, приступил к выводу теплохода "Мария". В настоящее время т/х двигается в фарватере ледокола. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет", - говорится в сообщении.

В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский на Чукотке теплоход застрял во льдах. На борту находятся почти 20 человек.