В МЧС отметили снижение количества пожаров в России в новогодние праздники

Пожарно-спасательные подразделения в этот период привлекались к тушению более 6,2 тыс. возгораний, спасено более 1 тыс. человек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество пожаров в прошедшие новогодние праздники стало меньше по сравнению с 2025 годом. Такую статистику ТАСС привели в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению более 6,2 тыс. пожаров, спасено более 1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 6%, гибель людей на них - на 3%", - сказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС обеспечили безопасность 34,7 тыс. праздничных мероприятий на территории России. За это время произошло 11 чрезвычайных ситуаций и 108 крупных происшествий. Спасатели участвовали в ликвидации последствий 2,5 тыс. ДТП, в которых спасли 517 человек. На воде спасен 21 человек.

"За прошедший период на территории 63 регионов обстановка осложнялась воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений. В превентивных целях вводились ограничения движения на участках автомобильных дорог в 26 субъектах", - добавили в МЧС.

Ограничения на дорогах из-за непогоды сохраняются на Сахалине, в Красноярском крае и Северной Осетии.