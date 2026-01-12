ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Причиной стали морозы до 36 градусов
Редакция сайта ТАСС
09:45

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение до 17 января в Челябинской области из-за аномально холодной погоды - морозов до 36 градусов. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение. 13 января местами, 14-17 января в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. <…> Морозы до минус 36 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

РоссияЧелябинская область