В Карачаево-Черкесии ожидается сильный снегопад

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Сильный снег прогнозируется в Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщило ГУ МЧС по республике.

"До конца суток 12 и 13 января местами на территории КЧР ожидаются очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе автодорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи и электропередачи.

В горах Карачаево-Черкесии 12-14 января объявлена лавинная опасность. В ведомстве призвали жителей республики к бдительности и осторожности, в непогоду просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не выходить в горы в снегопад, соблюдать основные правила безопасности в районе схода лавин.