В ГД внесли законопроект об обязательной стандартизации детской продукции

Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на повышение безопасности и качества детских товаров, защиту здоровья и интересов детей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты и сенаторы, состоящие в ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении в России обязательной стандартизации детской продукции. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить закон "О стандартизации в Российской Федерации" новой статьей. Так, все товары для детей - продукты, игрушки, одежда, обувь, косметика, средства гигиены, мебель и книги - должны будут проходить обязательную стандартизацию. Порядок стандартизации и перечень продукции, подлежащей контролю, будет определять правительство РФ. Это, по мнению авторов инициативы, позволит установить единые требования к минимальным свойствам детских товаров и оперативно реагировать на новые виды продукции или опасные материалы.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на повышение безопасности и качества детских товаров, защиту здоровья и интересов детей, а также на систематизацию нормативной базы в этой сфере.