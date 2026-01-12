В Ленобласти модернизировали 25,3 км водопроводных и канализационных сетей

Полностью ввели в эксплуатацию в 2025 году сети водоснабжения в деревне Бор Тихвинского района и водовод Низино - Селиваново в Волховском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Около 25,3 км водопроводных и канализационных сетей модернизировали в Ленинградской области в 2025 году. Об этом сообщили в областном комитете по строительству.

"В 2025 году в Ленинградской области в рамках капремонта коммунальной инфраструктуры обновили около 25,3 км водопроводных и канализационных сетей. Работы по водоснабжению выполнили в Рахье, Песочном, Фалилеево, Отрадном, Кирпичном, Рощино, по водоотведению и локальным участкам - в Приозерске, Рощино, Ольшаниках, Выборге", - говорится в сообщении.

Дополнительно в прошлом году полностью ввели в эксплуатацию сети водоснабжения в деревне Бор Тихвинского района и водовод Низино - Селиваново в Волховском районе. Работы велись в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".

Ленинградская область усилила капитальный ремонт сетей и запустила их модернизацию, а также специалисты стали проводить инвентаризацию и обследования, чтобы в будущем быстрее справляться с авариями и планово менять изношенные участки.

"Мы в 2025 году шли двумя линиями: доводили до результата "Чистую воду" (федеральный проект - прим. ТАСС), усиливали ремонты сетей и запускали модернизацию, а параллельно собирали основу для следующего шага - инвентаризацию и обследования, гидравлические модели и точный учет. Это и есть старт системной борьбы с водопотерями: видеть, где теряем, быстро находить утечки и планово менять слабые участки, чтобы качество воды и надежность подачи стали нормой для всей области", - отметил вице-губернатор Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В марте прошлого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что регион превысил целевой показатель по улучшению водоснабжения, достигнув 85,5%.