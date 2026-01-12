Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года

Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников

Редакция сайта ТАСС

© Страница Elena Cattery Darlen Fleur в социальных сетях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек.

Победитель набрал более 19,7 тыс. баллов. Второе место с 18,5 тыс. баллов заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников.

В предварительном рейтинге 2026 года также лидирует кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.