У Кремлевской стены возложили цветы к месту захоронения Королева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Памятная церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева состоялась у Кремлевской стены в Москве. В понедельник исполнилось 119 лет со дня рождения основоположника отечественной космонавтики, сообщили в Роскосмосе.

"Память конструктора почтили глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, заместитель генерального директора Сергей Крикалев, исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, представители руководства Госкорпорации и ее дочерних организаций, космонавты и ветераны отрасли", - сообщили в госкорпорации.

Сергей Королев (1907-1966) - инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики, руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на Куйбышевском авиазаводе №1 (ныне - самарский РКЦ "Прогресс") модификация ракеты Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961-м на модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту.