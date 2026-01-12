В Заполярье разрабатывают прямой маршрут из аэропорта Мурманска в Териберку

МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Ежедневный прямой маршрут рейсового автобуса из аэропорта Мурманска в Териберку прорабатывают власти региона. Об этом сообщила вице-губернатор - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

"30 декабря 2025 года был запущен новый маршрут, который ходит каждый день в Териберку и обратно. В 9:00 мск он уходит с привокзальной площади Мурманска, а в 16:30 мск уходит из Териберки. До 19 января 2026 года мы обкатываем новый маршрут, после 19 числа, задача была поставлена, чтобы захватить еще аэропорт Мурманска, будет реализовано еще и это плечо", - сказала Полиэктова.

Она добавила, что ежедневный маршрут был добавлен к новогодним каникулам к основному рейсу, который отправляется из Мурманска в 18:00 мск по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям, а из Териберки выходит в 07:00 мск по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам. Дополнительно запущен автобус среднего класса, вместимостью 33 места. На сегодняшний день его наполняемость - 40%.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.

При закрытых дорогах региональные власти формируют колонны, во главе которых идет снегоуборочная техника. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовывать работу колонн в соответствии с расписанием рейсового автобуса в Териберку и обратно.