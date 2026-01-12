Хинштейн поручил проанализировать низкое число положительных решений по обращениям жителей

От местных жителей поступило почти 60 тыс. обращений в 2025 году

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Почти 60 тыс. обращений поступило в администрацию Курской области в 2025 году от жителей региона. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил перепроверить факт, что положительные решения приняты только в 20% случаях.

"Небольшая цифра в 20% [обращений, которые были поддержаны]. Я не верю, что в 4/5 люди обращаются безосновательно. Давайте проанализируем", - сказал глава региона на заседании облправительства.

Как доложил руководитель администрации Курской области Александр Крылов, в 2025 году от местных жителей поступило почти 60 тыс. обращений. Большинство вопросов касались сфер ЖКХ, социальной поддержки, государственного управления, экономики и безопасности. Наибольшую активность проявили жители Хомутовского, Суджанского, Курского районов и Курска. Отмечается, что почти на треть сократилось количество обращений, перенаправленных из федеральных органов.

По словам губернатора, рост числа обращений говорит о том, что у людей много вопросов возникает. "Но, честно скажу, меня рост обращений не приводит в какую-то обеспокоенность, а, наоборот, отчасти радует, потому что люди обращаются тогда, когда рассчитывают на помощь и поддержку. <...> Если люди нам пишут, то это свидетельствует о росте доверия к власти", - добавил Хинштейн.