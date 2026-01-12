ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Хинштейн поручил проанализировать низкое число положительных решений по обращениям жителей

От местных жителей поступило почти 60 тыс. обращений в 2025 году
Редакция сайта ТАСС
09:59

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Почти 60 тыс. обращений поступило в администрацию Курской области в 2025 году от жителей региона. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил перепроверить факт, что положительные решения приняты только в 20% случаях.

"Небольшая цифра в 20% [обращений, которые были поддержаны]. Я не верю, что в 4/5 люди обращаются безосновательно. Давайте проанализируем", - сказал глава региона на заседании облправительства.

Как доложил руководитель администрации Курской области Александр Крылов, в 2025 году от местных жителей поступило почти 60 тыс. обращений. Большинство вопросов касались сфер ЖКХ, социальной поддержки, государственного управления, экономики и безопасности. Наибольшую активность проявили жители Хомутовского, Суджанского, Курского районов и Курска. Отмечается, что почти на треть сократилось количество обращений, перенаправленных из федеральных органов.

По словам губернатора, рост числа обращений говорит о том, что у людей много вопросов возникает. "Но, честно скажу, меня рост обращений не приводит в какую-то обеспокоенность, а, наоборот, отчасти радует, потому что люди обращаются тогда, когда рассчитывают на помощь и поддержку. <...> Если люди нам пишут, то это свидетельствует о росте доверия к власти", - добавил Хинштейн. 

РоссияКурская областьХинштейн, Александр Евсеевич